Trump, 'bir hedef listemiz var dedi ve ekledi: Rejim değişikliği peşinde değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş için değil. İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde değiliz. Amerikalıları korumak için gereken adımları atmaya hazırız" dedi.

Trump'ın açıklamasının satır başları:

Kasım Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü.

Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü ve terör saldırıları düzenledi.

ABD'ye veya müttefiklerine saldıran herkesin peşine düşeriz.

Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız.

Ayrıntılar geliyor...