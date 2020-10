Trump, Beyaz Saraya döndü... Nefes almakta zorlandığı görüntüler dikkat çekti

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’a döndü. Trump'ın Beyaz Saray'a girmeden hemen önce verdiği görüntüde ise güçlükle nefes almaya çalışması dikkat çekti.



Forum USA'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, doktoru Sean P. Conley’in daha önce yaptığı basın toplantısında “tehlike geçmiş değil” demesine rağmen Beyaz Saray’a döndü. Hastaneden ayrılırken tek başına yürüdüğü gözlemlenen Trump burada medyanın sorularını yanıtlamazken “Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Maskesi takılı olarak hastaneden ayrılan Trump, kimseden yardım almadan merdivenlerden rahat hareketlerle indiği görüldü.

Trump appears to be wincing in pain while he breathes pic.twitter.com/YKhGhu0VN0