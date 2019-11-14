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  3. Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.

(AA)


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