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  • Trump 'ABD seçimlerinde hile' iddiasından vazgeçmiyor: Avukatından çarpıcı video
04 Aralık 2020 Cuma 16:20 | Son Güncelleme:

Trump 'ABD seçimlerinde hile' iddiasından vazgeçmiyor: Avukatından çarpıcı video

Trump 'ABD seçimlerinde hile' iddiasından vazgeçmiyor: Avukatından çarpıcı video
DHA

Donald Trump, seçimlerde hile olduğu iddiasından vazgeçmiyor. Trump'ın avukatı Giuliani seçimlerde hile olduğuna dair video yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerde hile olduğunu kanıtlamak amacıyla Georgia eyaletindeki sandık merkezinden oyların çalındığına ilişkin iddia edilen bir video yayınladı.

DHA'nın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in galibiyeti kesinleşirken, Başkan Donald Trump , seçimlerde hile olduğu iddiasından vazgeçmiyor. Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Georgia eyaletindeki seçim hilesi iddialarını Senato Yargı Komitesi'ne sundu. 

Giuliani'nin komiteye sunduğu videoda, sandık görevlilerinin masanın altından dört kutu dolusu toplamda 24 bin oy pusulası çıkardığı ve seçim müfettişi yokken çıkardıkları oyları saydıklarının gösterildiğini ileri sürdü. Giuliani açıklamasında, " Bu video seçimlerdeki hileyi açıkça ortaya koyuyor" dedi. Öte yandan,Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenlemişti.

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