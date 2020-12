Trump 'ABD seçimlerinde hile' iddiasından vazgeçmiyor: Avukatından çarpıcı video

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerde hile olduğunu kanıtlamak amacıyla Georgia eyaletindeki sandık merkezinden oyların çalındığına ilişkin iddia edilen bir video yayınladı.

“WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes” https://t.co/zMejoys7Lc