Trump, 88 saniyede bir Twitter'dan paylaşım yaparak rekor kırdı

ABD Başkanı Trump'un etkin Twitter kullanımı bir kez daha kanıtlandı.

Trump, Twitter hesabından dün 142 tweet attı. Böylelikle Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana bir günde en fazla tweet atma rekorunu da kırmış oldu.

Trump, Senato'daki azil oturumunun ikinci gününde saat 12 ile 1 arasında 41 paylaşım yaparak ne kadar aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu gösterdi. ABD Başkanı'nın tweetlerini ve konuşmalarını analiz eden Factba.se sitesine göre, Trump'ın bu aralıktaki paylaşımları her 88 saniyede bir gerçekleşti. Buna ek olarak, Çarşamba akşamına kadar yaptığı 120'den fazla paylaşımla da kendi günlük paylaşım rekorunu kırdı.

Trump, Senato'da azil oturumun başlamasına yakın, Çin Başbakanı Şi ile yaptığı ticaret anlaşmasına gönderme yaparak ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaya çalıştı. Daha sonra ise Davos'ta 50. Dünya Ekonomik forumuna ilişkin paylaşımlar yaptı. Oturumun başlangıcında ise "NO PRESSURE" (BASKI YOK)" paylaşımı yaptı.

Trump paylaşımlarının büyük kısmında kendisini savunarak Azil soruşturmasının haksızlığını ortaya koymaya çalıştı.

ABD Başkanı'nın Twitter'da 71,4 milyon takipçisi bulunuyor.

AA