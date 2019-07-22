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Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 17 yıl süren Afganistan savaşını ‘bir haftada’ sonuçlandıracak ateş gücüne sahip olduklarını belirtti ve “Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan’ı Oval Ofis’te ağırladı. Afganistan’daki savaşa dair açıklamalarda bulunan Trump, savaşı bir haftada bitirebileceğini, ancak Pakistan ve diğer ülkelerin yardımı ile barışçıl bir yol aradığını söyledi. 

Trump, “Savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi. Ama ben o yola başvurmak istemiyorum” dedi.

(DHA)

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