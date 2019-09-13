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  3. Kanada Başbakanı Trudeau'nun seçim uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun seçim uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun seçim uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim kampanyası için kullandığı uçağa gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.

Erken seçim için kampanyasına başladığı gün Trudeau'nun uçağına gazetecileri taşıyan otobüs çarptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kaza sonucunda hem otobüsün tepesinde hem de uçağın kanadında hasar meydana geldi.

Kaza olduğu sırada Kanadalı siyasetçi uçakta değildi.

Trudeau'nun lideri olduğu Liberal Parti'den yapılan açıklamada hasarın ne kadar olduğunu hesaplamak için çalıştıkları ve Trudeau'nun seçim kampanyasına planlandığı gibi devam edeceği aktarıldı.

BABASINA DA AYNISI OLDU

Gazeteci Robert Fife ise benzer bir vakanın 39 yıl önce Trudeau'nun babası Pierre Elliott Trudeau'nun da başına geldiğini hatırlattı.

Robert Fife'ın paylaştığı gazete kupüründe Pierre Elliott Trudeau'nun seçim uçağına da gazetecileri taşıyan otobüsün çarptığı görülüyor.

Fife, bu kampanyanın neticesinde baba Trudeau'nun 1980 yılında tek başına iktidar olduğunu da hatırlattı.

 

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