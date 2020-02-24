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  3. Trajedi gittikçe büyüyor! İdlib'de 75 aile hapishaneye sığındı

Trajedi gittikçe büyüyor! İdlib'de 75 aile hapishaneye sığındı

Trajedi gittikçe büyüyor! İdlib'de 75 aile hapishaneye sığındı

Suriye’de rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan 75 aile, İdlib’in eski hapishanesine yerleşti. Gidecek yerleri olmayan aileler, koğuşları ve hücreleri oda gibi kullanmaya başladı.

Suriye’de rejim ve destekçilerinin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Maarat el Numan ve çevre ilçelerinden İdlib’e sığınan 75 aile, İdlib eski hapishanesine yerleşti. Aileler, hapishanenin koğuşlarına yanlarında getirebildikleri eşyaları yerleştirdi. Koğuş ve hücreler yaşam alanları haline geldi. Aileleriyle hapishanede yaşamaya başlayan yaklaşık 250 çocuk, önceleri mahkumların doldurduğu avlularda oyun oynuyor. Aynı zamanda korkuyorlar.

MAĞARADAN GELDİLER

Bombalardan kaçıp önce bir mağaraya, sonra da bu hapishaneye yerleşen Aya İbrahim (11) korktuğunu söyledi. İbrahim, “Evimiz ve mahallelerimiz bombalandı. Oradan ayrılmak zorunda kaldık, çünkü bombardıman çok fazlaydı. Mağarada korkmuyordum. Ama hapishaneden çok korkuyorum. Burayı  hiç sevmiyorum” dedi.

CENEVRE’DE KRİTİK OTURUM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 43’üncü oturumu, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde bugün başlıyor. 20 Mart’a kadar sürecek oturumda Esad rejiminin başta İdlib olmak üzere ülke genelindeki yoğun insan hakları ihlalleri, Libya’nın doğusundaki darbeci Hafter’e bağlı milislerin işlediği ihlaller, İsrail’in toprak işgalleri konuşulacak. Suudi Arabistan, Mısır ve BAE’nin yanı sıra Myanmar ve Keşmir’deki insani krizler de ele alınacak.

 


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