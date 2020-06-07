Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trablus'ta Hafter'in tuzakladığı mayın patladı: Yaralılar var
07 Haziran 2020 Pazar 15:21 | Son Güncelleme:

Trablus'ta Hafter'in tuzakladığı mayın patladı: Yaralılar var

Trablus'ta Hafter'in tuzakladığı mayın patladı: Yaralılar var

Libya'nın başkenti Trablus'un Hadba bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kaçmadan önce tuzakladıkları mayın patladı.

Libya hükümeti Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki Hadba bölgesine önceden tuzaklanan mayının patlaması sonucu aynı aileden yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralıların sayısı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, İçişleri Bakanlığına "bölgeye sivillerin geri dönüşünü durdurma çağrısı" yapıldı.

Açıklamada, bu tür patlamaların son günlerde arttığı kaydedildi.

Hafter milisleri, başkentin güneyindeki sivil yaşam alanlarından kaçmadan önce bubi tuzakları kurmuş ve mayınlar yerleştirmiş, mayınların temizlenmesi esnasında yaşanan patlamalar sonucu Libya ordusuna mensup bazı patlayıcı ve mayın uzmanları yaralanmıştı.

(AA)

MSB'den son dakika açıklaması! Komandolarımız tarafından yaralı yakalandı
İkinci provakasyon! Bizans bayrağı astılar...
Otizmli Filistinli'nin şehit edilmesi hakkında ilk kez konuştu...
Bu görüntüler bugün çekildi! Akın ettiler
Bakan Koca'dan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt
MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı deği&#

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı değiştirebilir!