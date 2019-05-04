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  3. Trablus'ta görev yapan 2 gazeteciden haber alınamıyor

Trablus'ta görev yapan 2 gazeteciden haber alınamıyor

Trablus'ta görev yapan 2 gazeteciden haber alınamıyor

Libya El-Ahrar televizyonu Trablus'ta çalışan 2 gazeteciden perşembe gününden bu yana haber alınamadığını duyurdu.

Libya El-Ahrar televizyonu, Trablus'ta görev yapan iki çalışanından iki gündür haber alınamadığını belirtti. Ahrar televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güney bölgelerinde görev yapan  Muhammed el-Karac ile Muhammed eş-Şeybani'den perşembe gününden bu yana haber alınamadığını, gazetecilerin kaybolmasından endişe edildiği ifade edildi. 

Gazetecilerin General Halife Hafter güçleri tarafından alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldükleri iddia ediliyor. Gazetecilerin alıkonulmasının hem Libya hem de uluslararası sözleşmelere göre suç olduğu vurgulanan açıklamada, gazetecileri alıkoyanlardan, kanal çalışanlarının durumuna ilişkin bilgi vermeleri ve çalışanlarını ivedilikle serbest bırakması istendi. 

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dugrick dün yaptığı açıklamada, Libya'da perşembe günü 2 gazetecinin kaçırıldığını doğrulamıştı.

UMH'DEN TEPKİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Hafter güçlerinin Ahrar televizyon kanalında görevli 2 gazeteciyi alıkoyması kınandı.

Açıklamada, bu tür olayların, savaş ve çatışmalar sırasında görev yapan basın mensuplarının korunmasına ilişkin tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri ihlal ettiği kaydedildi.

Hafter güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Genarel Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydır devam ediyor.

(AA)

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