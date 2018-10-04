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Toys 'R' Us geri dönüyor

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İflas başvurusu ardından İngiltere ve ABD`deki mağazalarını kapatan bir zamanların oyuncak devi Toys `R` Us`ta soru işaretleri yaratan bir gelişme yaşandı. Şirketin alacakları oyuncak markasının adını satmaktan vazgeçti.

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İflas başvurusu ardından İngiltere ve ABD'deki mağazalarını kapatan bir zamanların oyuncak devi Toys 'R' Us'ın adının akıbetinin ne olacağı merak konusuydu.
 
Daha önceki haberlerde şirketin borçlarını kapatmak için isim haklarının satılabileceği belirtiliyordu.
 
Ancak CNBC'de yer alan yeni bir haberde, şirketin önde gelen alacaklarının marka adının ve diğer telif haklarının satışından vazgeçtikleri ve Toys 'R' Us ile Babies 'R' Us şirketlerini yeniden yapılandırmayı düşündükleri iddia edildi.
 
Haberde Toys 'R' Us'ın iflasıyla oyuncak sektöründe 11 milyar dolarlık bir boşluk ortaya çıktığı, oyuncak üreticilerin ürünlerini satabilecek bu büyüklükteki bir platform bulmakta zorlandıkları belirtilerek alacaklıların bu nedenle "yeni bir bağımsız iş birimi" altında bu markaları yaşatmaya karar verdiği iddia edildi.

(Milliyet)

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