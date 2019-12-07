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Toplama kampına 60 milyon euro bağış

Toplama kampına 60 milyon euro bağış

Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau’yu 14 yılda ilk kez ziyaret eden Angela Merkel, kampa 60 milyon euro bağışta bulundu.

Almanya Şanşölyesi Angela Merkel, 2005’ten bu yana ilk kez Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau’yu ziyaret etti. Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kurulan kampa giden Merkel, bu ziyaretle birlikte, Auschwitz’e giden üçüncü Almanya Başbakanı oldu. İlk olarak dönemin Başbakanı Helmut Schmidt 1977 yılında kampı ziyaret etmiş, onu 1989 ve 1995 yıllarında iki kez kampa giden Helmut Kohl izlemişti. Merkel, Auschwitz-Birkenau toplama kampına 60 milyon euro bağışta bulundu. Bu bağışla Nazi döneminden kalma binaların tadilatının yapılacağı belirtildi. Ziyaret, Almanya’da Yahudi düşmanlığının yeniden yaygınlaştığı bir döneme denk gelmesi bakımından da anlamlı görülüyor. Söz konusu dönemde Auschwitz-Birkenau toplama kampında 1 milyon 100 bin kişi katledilmişti.

Merkel’e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti.


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