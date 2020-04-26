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  3. Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacak

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacak

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacak

Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve iyileşen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı.

"Inquirer.net" sitesinin haberine göre, Hanks ve Wilson çifti, Kovid-19 aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu.

Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

Esprili kişiliğiyle tanınan 63 yaşındaki aktör, yeni tip koronavirüse karşı kendi kanından bir aşı geliştirilmesi halinde buna "Hank-ccine" adının verilmesini isteyeceğini belirtti.

Hanks ve eşi Wilson, 12 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.


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