Times: Batı, Türkiye'yi asla kaybetmemeli

İngiltere’de Brexit (AB'den ayrılma) yanlısı başbakan Boris Johnson’ın başa geçmesiyle birlikte parçalanma korkusunun iyice arttığı İngiltere’de medya, “Yalnız kalıyoruz” paylaşımları yapmaya başladı. Ülkenin saygın gazetelerinden The Times'ta Michael Burleigh tarafından kaleme alınan “Batı, Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz” başlıklı analizde, Türkiye’nin son dönemlerde Rusya ve Çin’le gerçekleştirdiği yakınlaşmalardan duyulan endişe dile getirildi. Ülke içinde büyük bir muhalefetle karşılaşan Brexit kampanyası, yabancı devletler tarafından da oldukça eleştiriliyor. Özellikle ekonomik ve siyasi alanda İngiltere’yi yalnızlığa sürükleyecek olan Brexit öncesinde, The Times’da yayımlanan analiz, bu süreçte Türkiye’yi kaybetmenin göze alınamayacağının altını çizdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johson, 31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını vaat ederek iktidardaki Muhafazakar Parti'nin açık ara oy farkıyla başa geçmiş ve başbakan olmuştu.

GÜCÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ

Michael Burleigh imzasını taşıyan, “Batı, Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz” başlıklı analiz, Türkiye’nin son dönemlerde Rusya ve Çin’le yaşadığı yakınlaşmanın Batı dünyası tarafından göze alınamayacak bir kayıp olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği’nin güç kaybederek dağılmaya başladığı şu dönemde, Batı’nın Türkiye gibi bir gücü kaybetmesini tüm siyasi ilişkileri kötü yönde etkileyeceğinin belirtildiği yazıda, NATO üyesi Türkiye’nin, Ortadoğu ile olan ilişkilerde önemli bir müttefik olduğuna da değinildi. Burleigh yazıda "Erdoğan'la olan yakınlığımızı korumalıyız" dedi.

İsrail medyası: Bu işbirliği bizi aşıyor

İsrail’in The Jerusalem Post gazetesi Türkiye ve Rusya arasındaki büyüyen işbirliğine dikkat çekerek “Türkiye ve Rusya’nın enerji ve diğer konularda büyüyen işbirliği, İsrail’i gölgede bırakıyor” ifadelerini kullandı. Gazete bu konuda tüm Ortadoğu’yu ve ABD’yi dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın almasını ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin, gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerinin sonucu olarak okuyan gazete, “Türkiye Rusya ilişkileri şu an başlangıç aşamasında olsa dahi ileride uzun dönemli sonuçları olacaktır” yorumunda bulundu.