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  3. TikTok'çu hokkabaz ormanı yaktı
31 Mayıs 2020 Pazar 03:17 | Son Güncelleme:

TikTok'çu hokkabaz ormanı yaktı

TikTok'çu hokkabaz ormanı yaktı

Tiktok'çu hokkabaz ormanın kül olmasına sebep oldu.

Meksika’da Milli Park statüsündeki ormanda Tiktok videosu için ateş toplarıyla hokkabazlık yaptığı sırada yangın başlatan kadının 3 günde 60 hektarı kül ettiği ve 10 yıl hapis yatabileceği öğrenildi.


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