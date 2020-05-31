31 Mayıs 2020 Pazar 03:17 | Son Güncelleme:
Meksika’da Milli Park statüsündeki ormanda Tiktok videosu için ateş toplarıyla hokkabazlık yaptığı sırada yangın başlatan kadının 3 günde 60 hektarı kül ettiği ve 10 yıl hapis yatabileceği öğrenildi.
TikTok'çu hokkabaz ormanı yaktı
Tiktok'çu hokkabaz ormanın kül olmasına sebep oldu.
Meksika’da Milli Park statüsündeki ormanda Tiktok videosu için ateş toplarıyla hokkabazlık yaptığı sırada yangın başlatan kadının 3 günde 60 hektarı kül ettiği ve 10 yıl hapis yatabileceği öğrenildi.