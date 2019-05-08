Ticaret savaşında yeni perde... ABD duyurdu
ABD, Çin´den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisinin Cuma gününden itibaren yüzde 10 düzeyinden yüzde 25'e yükseltileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü, ticaret görüşmelerinde Çin´in, Joe Biden ya da "zayıf demokratlardan biriyle" "pazarlık" yapabileceği düşüncesiyle kendini geri tuttuğunu ileri sürerek, gümrük vergilerini yüzde 10´dan yüzde 25´e yükseltmeyi planladığını belirtmişti.
Trump´ın açıklaması ticaret görüşmelerini yeniden ticaret gerginliklerine bırakırken Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He´nin ticaret toplantılarının gelecek turuna katılmak için bir Washington ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.
ABD Ticaret Temsilciliği´nden gelen açıklama şöyle:
"ABD Ticaret Temsilcisi, Başkan´ın talimatına uygun olarak, Eylül 2018´de uygulanan Çin´in ürünleri için ek görev oranını yüzde 10´dan yüzde 25´e yükselterek, Bölüm 301 soruşturmasında gerçekleştirilen eylemi değiştirmeye karar verdi."