Ticaret savaşında kur silahı çekildi

Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında son olarak kur silahı da çekildi. Trump, geçtiğimiz hafta 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 oranında 'küçük bir' ek vergi getirileceğini açıkladı. Japonya’da haziran ayında gerçekleşen G20 Zirvesi’nin ardından başlayan ticaret savaşını bitirmeye yönelik görüşmeler böylece sonuçsuz kalmış oldu. Trump, Çin lideri Şi Cinping’i 'ABD’den tarımsal ürün satın alma' ve bir uyuşturucu madde olan 'fentanil satışını durdurma' sözünü tutmamakla eleştirdi ve bunu karara gerekçe olarak gösterdi.

11 YIL SONRA İLK

Ancak Çin tarafı karara sert tepki gösterdi ve kur silahını devreye soktu. Çin Merkez Bankası (PBOC), ABD’nin Çin mallarına yönelik tarife kararıyla, para birimini stabil tutabilmek için kısa vadeli sert önlemler almaya hazır olduğunu belirterek yuanın dolar karşısında 2008 yılından bu yana ilk kez 7 seviyesinin üzerinde olduğunu söyledi. PBOC açıklamasında Yuan’ın sepet kurlar karşısında güçlü ve stabil kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Çin, yuan değerini DÜŞÜRÜR

Gelişmeyi analistler de değerlendirdi. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Asya Araştırma Birimi Müdürü olan Khoon Goh, Çin’in kur savaşına istekli olduğunu belirterek, “Şu anki soru zayıf yuanı ne kadar tolare edebilecekleri” dedi. Commerzbank AG Ekonomisti Zhou Hao ise, “Bu hamle Çin’in daha fazla para birimi esnekliğine izin verilmesine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor” dedi.

Trump: Kur manipülasyonu!

ABD Başkanı Donald Trump, yuandaki değer kaybının ardından gün içinde attığı tweette ABD Merkez Bankası Fed’e yüklenerek, “Dinliyor musun Federal Reserve? Bu yapılan kur manipülasyonudur” dedi. Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang ise Çin’in kuru ticaret anlaşmazlığında bir araç olarak kullanmayacağını belirtti.

Bugüne kadar kim, hangi adımı attı?

l 18 Ağustos 2017’de Çin’e yönelik teknoloji transferi ABD Ticaret Temsilciliği tarafından soruşturulmaya başlandı.

l 23 Mart 2018’de ABD genel olarak çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirdi.

l 2 Nisan 2018’de Çin 3 milyar dolarlık 128 ürünün ithalatına ek vergi getirdi.

l 10 Mayıs 2019’da ABD 200 milyar dolarlık Çin malında gümrük vergisini yüzde 25’e yükseltti. Çin de bu süreçte 110 milyar dolar değerinde ABD ürününe vergi getirdi.

l 16 Mayıs 2019’da ABD, Çin’in teknoloji devi Huawei ile ABD’li şirketlerin ticaret yapmasını yasakladı.

l 29 Haziran 2019’da Japonya’daki G20 zirvesinde iki ülke lideri bir araya gelerek ticaret görüşmelerinin sürdürülmesi kararını aldı. Trump, Huawei’ye yönelik yasağın esnetilebileceğini açıkladı.

l 1 Ağustos 2019’da ABD 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 vergi kararını açıkladı.