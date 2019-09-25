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  3. Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının bu gece yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenildi.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı'na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'in bu gece yine yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi. Saat 01.00'da havalimanına gelmesi beklenen A380 yolcu uçağının, saat 03.00'de tam kapasite yolcu ile İngiltere'ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi. 

(DHA)

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