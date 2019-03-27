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Theresa May, Brexit'in onaylanması durumunda istifa edeceğini duyurdu

Theresa May, Brexit'in onaylanması durumunda istifa edeceğini duyurdu

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.

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aksam.com.tr 

Ülkemiz ve partimiz büyük bir sınavdan geçiyor. Sonuca ulaşmamıza çok az kaldı. Yeni bir dönemi başlatmaya ve daha parlak bir gelecek inşa etmeye hazırız. Fakat bunu yapmadan önce, elimizdeki işi bitirmeliyiz.

Parlamentonun sesini açıkça duydum. Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasında yeni bir başlangıç ve yeni bir liderlik için büyük bir arzu olduğunun farkındayım ve bunun önünde durmayacağım.

Bazı insanların, Ayrılık Anlaşması’na onay verip vermeyeceğinize ilişkin endişeleri olduğunu biliyorum. Bunu, yapmamız gereken tartışmayı gerçekleştirmeden ikinci aşamaya geçmeye zorlama buyruğu olarak kabul ediyorum.

Ülkemiz ve partimiz için, bunlarla ilgili olarak doğru olanı yapmak için görevimi niyetimden daha erken bırakmaya hazırım.

Buradaki herkesten, bu anlaşmaya destek vermenizi istiyorum, ki İngiliz halkının kararını yerine getirmeyi ve Avrupa Birliğinden düzgün bir şekilde ayrılmayı öngören tarihi görevimizi tamamlayabilelim.

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