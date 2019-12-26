Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9408
  • 6,5917
  • 286.025
  • 113329
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. The Washington Times: Çin, ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test etti

The Washington Times: Çin, ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test etti

The Washington Times: Çin, ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test etti

Çin ordusu ABD’nin her yerine ulaşma kapasitesinde olan JL-3 yeni denizaltı balistik füzesini test etti.

The Washington Times’ta yer alan Pentagon’daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz’in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi’nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi.
 
Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.
 
ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatın, Çin’in ABD’yi “nükleer şantaj tehdidi altında” tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.
 
Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.
 


Derbide barıştılar
8 ayda 18,6 milyon TL kazandı!
Bin çocuğu 'Mesut' etti
Kuruluş Osman'da heyecanlandıran sahne!
Bengü'ye büyük şok! 400 bin TL tazminat ödeyecek
<p>Kahta ilçesinin Narince beldesi Bağbaşı köyü sakinleri, Mustafa Taş´a ait tarlada, girişi bulunan

Köylüler, Roma Dönemine Ait Kaya Mezarlar Buldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta

Mısır Piramitleri ile ilgili herkesi şaşırtan çalışma