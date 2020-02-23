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  3. The Telegraph: Esad, TSK'yı hedef gözeterek vuruyor

The Telegraph: Esad, TSK'yı hedef gözeterek vuruyor

The Telegraph: Esad, TSK'yı hedef gözeterek vuruyor

Telegraph gazetesinin telsiz konuşmalarına dayandırdığı haberine göre rejim, İdlib’de TSK’nın gözlem noktalarına kasıtlı saldırılar düzenledi. Yaşlı kadın siviller de bombalandı.

Suriye’de Esad rejiminin, ülkenin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurduğu gözlem noktalarını hedef aldığı ve yaşlı kadın sivilleri vurduğu bildirildi. Telegraph gazetesine bağımsız aktivist grup Makro Medya Merkezi (MMC) tarafından iletilen telsiz konuşmalarında, rejimin bir topçu subayının silah arkadaşına “Somar, bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder” dediği, karşıdakinin “Suphi, karşında solda. 07215313.” yanıtını verdiği duyuluyor. Halep’in batısında Etarib ilçesine bağlı Mizanaz’a birkaç kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına, 12 Şubat’ta bu telsiz konuşmasından kısa süre sonra rejim güçleri tarafından top saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. 

‘RUSYA KÜÇÜK DÜŞTÜ’

Orta Doğu Enstitüsü’nden Charles Lister bu saldırıların, ateşkesin çökmesinin arkasında kimin olduğunu gösterdiğini ve Rusya için de küçük düşürücü olduğunu kaydetti. Telsiz konuşmaları, rejim ordusunda özel kuvvetlerden oluşan Kaplan Güçleri’nin bir grup yaşlı kadına ateş açarak öldürdüğünü ortaya koydu.


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