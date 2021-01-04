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  • The Guardian: “Esed rejimi, tutukluların ailelerinden aldığı rüşvetle ayakta duruyor”
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:30 | Son Güncelleme:

The Guardian: “Esed rejimi, tutukluların ailelerinden aldığı rüşvetle ayakta duruyor”

The Guardian: “Esed rejimi, tutukluların ailelerinden aldığı rüşvetle ayakta duruyor”
Aksam.com.tr

İngiliz basını, Suriye hapishanelerindeki tutukluların ailelerinden düzenli olarak alınan rüşvet ve haraçların, Esed rejiminin en büyük gelir kapısı olduğunu yazdı.

İngiliz basını, Esed rejiminin ayakta kalabilmek için Suriye hapishanelerinde tutuklu bulunanların ailelerinden düzenli olarak rüşvet alındığını yazdı.

Aksam.com.tr’nin The Guardian’dan aktardığı habere göre, hapishanedeki yakınlarını görmek ya da tutukluların serbest kalabilmesini sağlamak isteyen ailelerin gardiyanlara, yargıçlara, aracılara ve ordu personeline milyonlarca dolar rüşvet ödemek zorunda bırakıldığı ortaya çıktı.

Eski tutuklular ve tutuklu yakınlarından oluşan yaklaşık bin 200 kişi ile görüşen The Guardian, yalnızca Sednaya Hapishanesi’nin bu güne kadar topladığı toplam haraç miktarının 2,7 milyon dolara ulaştığını yazdı.

Esed rejiminin yaptırımlara karşı en büyük dayanağının “tutuklu piyasası” olduğunu belirten mağdurlar, “Bu bir gelir kapısına dönüştürüldü. Suriye rejimi, güvenlik ve istihbarat üzerine kurulu bir hale geldi. Bu yapıyı, rüşvet ve haraç ayakta tutuyor.” açıklamasında bulundu.

Haberin Özeti

Suriye hapishanelerindeki tutukluların ailelerinden düzenli olarak alınan rüşvet ve haraçların, Esed rejiminin en büyük gelir kapısı hâline geldi.

DETAY • Tutuklu yakınları, hapishanedeki aile üyeleriyle görüşebilmek ya da serbest bırakılabilmelerini sağlayabilmek için binlerce dolarlık rüşvet veriyor.
• Rüşvet alanlar arasında gardiyanlar, yargıçlar, aracılar ve ordu mensupları bulunuyor.
• Yalnızca bir hapishanenin aldığı rüşvet ve haraç miktarı 2,7 milyon doları buldu.
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