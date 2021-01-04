The Guardian: “Esed rejimi, tutukluların ailelerinden aldığı rüşvetle ayakta duruyor”

İngiliz basını, Esed rejiminin ayakta kalabilmek için Suriye hapishanelerinde tutuklu bulunanların ailelerinden düzenli olarak rüşvet alındığını yazdı.

Aksam.com.tr’nin The Guardian’dan aktardığı habere göre, hapishanedeki yakınlarını görmek ya da tutukluların serbest kalabilmesini sağlamak isteyen ailelerin gardiyanlara, yargıçlara, aracılara ve ordu personeline milyonlarca dolar rüşvet ödemek zorunda bırakıldığı ortaya çıktı.

Eski tutuklular ve tutuklu yakınlarından oluşan yaklaşık bin 200 kişi ile görüşen The Guardian, yalnızca Sednaya Hapishanesi’nin bu güne kadar topladığı toplam haraç miktarının 2,7 milyon dolara ulaştığını yazdı.

Esed rejiminin yaptırımlara karşı en büyük dayanağınınolduğunu belirten mağdurlar,açıklamasında bulundu.

Haberin Özeti

Suriye hapishanelerindeki tutukluların ailelerindenın, Esed rejiminin en büyük gelir kapısı hâline geldi.• Tutuklu yakınları, hapishanedeki aile üyeleriyle görüşebilmek ya da serbest bırakılabilmelerini sağlayabilmek için binlerce dolarlık rüşvet veriyor.• Rüşvet alanlar arasında gardiyanlar, yargıçlar, aracılar ve ordu mensupları bulunuyor.• Yalnızca bir hapishanenin aldığı rüşvet ve haraç miktarıı buldu.