The Crown dizisi İngiltere hükümetini endişelendiriyor: İzleyicinin gerçekle kurguyu karıştırmasından korkuyorum

'The Crown' (Taç) dizisiyle izleyicileri 2. Dünya Savaşı'nın öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden nasıl göründüğüne dair bir tura çıkaran Netflix, Buckingham Sarayı ile birlikte tüm ülkeyi, hatta dünyayı sarsan Veliaht Prens Charles'ın Prenses Diana ile evliliğine el atınca İngiltere hükümeti ihtar çekti. İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, "İzleyicinin gerçekle kurguyu karıştırmasından korkuyorum" ifadesinde bulundu.

Sputnik'in Mail on Sunday'e dayandırdığı haberinde Dowden, 'güzel bir kurmaca prodüksiyon' diye söz ettiği dizinin 'diğer TV prodüksiyonları gibi sunulması, yani Netflix'in en baştan çok net şekilde bunun kurmacadan ibaret olduğunu bildirmesi gerektiğini' söyledi.

Kültür Bakanı "Bu (uyarı) olmadan, bu olayları yaşamayan bir izleyicinin gerçekle kurguyu karıştırmasından korkuyorum" dedi.

Dizinin tarihi olayların anlatımında revizyon ve hatta değişikliğe gitmesi İngiltere kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, The Mail, Emmy ödüllü 'The Crown'ın her bölümüne Windsor ailesinin hikayesinin kurmaca versiyonunun sözkonusu olduğu uyarısının konulması talebinin Dowden tarafından ABD'li yapım ve yayım devine iletileceğini yazdı.

Bugüne dek 'The Crown'ın yaratıcısı ve ana yazarı Peter Morgan, tarihi olaylarla ilgili çok geniş çaplı araştırma yapsalar da modern İngiltere tarihine artistik bakış açısından yaklaştıklarını, bazı olayları dramatik etki yaratmak için abarttıklarını saklama gereğini duymadı.

Eski kraliyet sekreteri Dickie Arbiter ise Prens Charles-Prenses Diana'nın sorunlu evliliği ve evlilik dışı ilişkilerine odaklanan son sezona 'haksız eleştiriler yönelten hain saldırı' tepkisini gösterdi.

Diana'nın kardeşi Charles Spencer de "Dizi bölümlerinin başına 'Bu gerçek değildir, bazı gerçek olayların etrafına örülmüş kurmacadır' uyarılması konulmalı. İnsanların buna İncil gibi muamele etmemesi lazım" açıklamasını yaptı.

Windsor ailesi tarihçileri de Kraliçe 2. Elizabeth ile İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher arasındaki ilişkinin tasvirine itiraz ederek gerçek hayatta dizide gösterildiği kadar aralarının bozuk olmadığını ifade etti.

Tarihsel olaylara ve önemli şahsiyetlere dayanan filmlerle televizyon dizilerinin konunun ruhunu yakalama adına sıkı sıkıya tutulmuş olgusal kayıtlardan sapması alışılmadık bir durum değil.