Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1419
  • 6,8713
  • 252.925
  • 91.513
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tesla 2 milyar dolarlık kaynak için açıklayıcı bülten yayınladı

Tesla 2 milyar dolarlık kaynak için açıklayıcı bülten yayınladı

Tesla 2 milyar dolarlık kaynak için açıklayıcı bülten yayınladı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu´yla (SEC) oluşturduğu açıklayıcı bültende, 2 milyar dolar kaynak oluşturma planlarını açıkladı.

Financial Times Alphaville´de yer alan haberde, şirketin söz konusu açıklayıcı bülteninde, "Tesla, bütün hisselerinin satılmasını teklif ediyor" denilirken, söz konusu fonun 642 milyon dolarının öz kaynaktan, kalanının da vadesi 2024´te dolmak üzere değiştirilebilir tahvillerden oluşacağı belirtildi. Aralarında Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank ve Morgan Stanley´nin de bulunduğu teklifin düzenleyicilerinin ek menkul kıymet almayı tercih etmeleri durumunda da Tesla´nın 2.3 milyar dolara kadar fon toplayabileceği öne sürüldü.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Maltepe’de direksiyon başında olan minibüs sürücüsü yolcuların canını hiçe sayarak telefonla konuşup

Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da teröre büyük darbe

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları