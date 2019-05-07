Tesla 2 milyar dolarlık kaynak için açıklayıcı bülten yayınladı

Financial Times Alphaville´de yer alan haberde, şirketin söz konusu açıklayıcı bülteninde, "Tesla, bütün hisselerinin satılmasını teklif ediyor" denilirken, söz konusu fonun 642 milyon dolarının öz kaynaktan, kalanının da vadesi 2024´te dolmak üzere değiştirilebilir tahvillerden oluşacağı belirtildi. Aralarında Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank ve Morgan Stanley´nin de bulunduğu teklifin düzenleyicilerinin ek menkul kıymet almayı tercih etmeleri durumunda da Tesla´nın 2.3 milyar dolara kadar fon toplayabileceği öne sürüldü.

(DHA)