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31 Ekim 2020 Cumartesi 23:43 | Son Güncelleme:

Terter sakinleri kenti terk etmiyor

Terter sakinleri kenti terk etmiyor

Ermenistan'ın vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentinde sığınaklara yerleşen halk, kentlerini terk etmiyor.

Ermenistan’ın bir aydan uzun süredir vurduğu Azerbaycan’ın Terter kentinde sığınaklara yerleşmek zorunda kalan halk, ölüm tehlikesine rağmen kentlerini terk etmiyor ve ordularından gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Toplu konuttaki 51. sığınakta kalan 54 yaşındaki Aydın Şahverdiyov, tam 34 gündür kenti terk etmeyip top atışlarına rağmen sığınakta 12 komşusuyla birlikte umutla cepheden müjdeli haberler bekliyor. Komşularının moralinin yüksek tutmak için saz çalan Şahverdiyov, “Askerlerimiz cephede ilerledikleri zaman, sığınaktakilerin moralini yüksek tutmak için saz çalıyorum” ifadelerini kullandı.

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