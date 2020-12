'Terörle biz savaştık siz destek verdiniz' Topal ördeğe son ders

20 Ocak’ta Beyaz Saray’ı terk etmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump adına son kez NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gündem dışı ve haksız şekilde Türkiye’yi hedef almasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevabı sert oldu. Brüksel’de video konferans yöntemiyle düzenlenen ve NATO’da reform konularının görüşüldüğü toplantıda Pompeo, Ankara’yı Akdeniz’de müttefikleriyle gerginliği artırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin’e hediye vermekle suçladı. Çavuşoğlu ise, Pompeo’yu, ‘Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede toplamak, Doğu Akdeniz’de tarafsız bir arabuluculuk yerine körü körüne Yunanistan’ın maksimalist iddialarından yana taraf tutmak ve Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle’ suçladı.

BIDEN’I ZORA SOKMAK İÇİN



Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin DEAŞ’la savaştığı bir ortamda ABD’nin Suriye’deki “terörist oluşumları” desteklediğini yine ABD ile Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, Ermenistan’ın 3 defa ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef aldığını, bu durumu ne Fransa’nın ne de ABD’nin kınadığını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca S-400 konusunun Türkiye için bir seçim değil mecburiyet olduğunu vurguladı. Politico’ya konuşan bazı üst düzey diplomatlar, Pompeo’nun tansiyonu yükselterek, ABD’de ocak ayında göreve gelecek Joe Biden yönetimi için ittifak içerisinde hayatı daha zor hale getirmek için kullandığını öne sürdü.

‘AHLAKİ PRENSİBİMİZ YARDIMCI OLABİLMEK’



TRT World Forum 2020’de “Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İşbirliğinin Geleceği” başlıklı oturuma katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ulus devlet, küreselleşme, güvenlik ve özgürlük gibi kavramların yeniden tanımlanacağını ifade ederek “Tek bir olayın her şeyi değiştirmesini ilk kez yaşıyoruz” dedi. Küresel krizlerin çözümünde dayanışmanın önemine dikkat çeken Kalın, “Son 6 yıl içerisinde Suriye’den çok yüksek sayıda sığınmacı aldık ve dünyada 4 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. En zengin ülkeler sadece göçmenleri sınırlarının dışında tutmakla yetindiler. Her birimiz güvenliğe kavuşmadan hepimiz güvenliğe kavuşamayız. Buradaki ahlaki prensibimiz her zaman başkalarına yardımcı olabilmektir” dedi.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI IRINI’Yİ KULLANDILAR’



TRT World Forum 2020’deki bir oturumda konuşan Çavuşoğlu, AB dayanışmasının sıklıkla suistimal edildiğini belirterek “Son zamanlarda İrini Operasyonu, Türkiye’ye karşı bir araç olarak kullanıldı. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlaliydi. Bu yasa dışı eylemi şiddetle protesto ediyoruz.” dedi. Çavuşoğlu, ayrıca “Yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi zaten yükselişte olan eğilimleri arttırdı. Avrupa’nın her geçen gün popülist ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmesinden endişe duyuyoruz” dedi.

SİNSİ VETO PLANI



NATO içinde bağımsız bir grup tarafından hazırlanan ve 67 sayfalık reform tavsiyeleri taslak raporu sunuldu. Önerilerinin bir bağlayıcılığı olmayan bu raporda Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerin veto mekanizmasının da kaldırılması için bir yol bulunması öneriliyor.