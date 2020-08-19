Terörizmin finansmanına ‘özel durum' savunması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Suriye’nin geleceği konusunda büyük önem taşıyan ve 24 Ağustos’ta Cenevre’de başlayacak yeni anayasa görüşmeleri öncesinde önemli mesajlar verdi. Avrupalı bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Jeffrey, ABD’li “Delta Crescent Energy LLC” şirketinin Suriye’nin kuzeyinde petrol çıkarmak üzere terör örgütü YPG/PKK’nın ana gövdesini oluşturduğu SDG ile anlaşma imzalamasına değindi. Türkiye’nin bu anlaşmaya “terörizmin finansmanı” suçlamasıyla tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, bunun özel bir durum olduğunu, amacın Esed rejimi üzerindeki baskının artırılması olduğunu, bu nedenle de ABD’li şirketin Suriye yaptırımlarından muaf tutulduğunu söyledi.

MASAYA TERÖRİSTLERİ GETİRMENİN PEŞİNDE



SDG’nin kontrolündeki Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nden temsilcilerin Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına katılıp katılmayacaklarıyla ilgili Jeffrey şunları söyledi: “Suriye Anayasa Komitesi’nde yer alanlar, müzakerelere katılanlar, tüm ülke genelinden seçiliyor. Katılım spesifik, örgütsel bir yapıya dayanmıyor. Kuzeydoğu Suriye’de yaşayanların temsili konusu dönem dönem gündeme geliyor. Suriyeli farklı muhalif unsurlar, siyasi ve hükümet güçlerinin temsilcileri ile şu anda bu konuyu tartışıyor.”

2 BİN 200 YPG’LİYE ASKERİ EĞİTİM



ABD Suriye’de 2 bin 200 YPG’liye daha eğitim vermeye hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği’nin son raporunda, Suriye’de YPG işgalindeki petrol kuyularının korunması için ABD askerlerinin 2 bin 200’den fazla PYD/YPG’liye askeri eğitim vereceği belirtildi. Bölgede petrol üretiminin günlük en az 30 bin varile çıkması bekleniyor.