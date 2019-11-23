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  3. Teröristlerden Tel Abyad'da hain saldırı!

Teröristlerden Tel Abyad'da hain saldırı!

Teröristlerden Tel Abyad'da hain saldırı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırının ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akçakale’ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale’den de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA


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