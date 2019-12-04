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  3. Terör örgütüne bir darbe daha! 2 numaralı isim yakalandı

Terör örgütüne bir darbe daha! 2 numaralı isim yakalandı

Terör örgütüne bir darbe daha! 2 numaralı isim yakalandı

DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun lakaplı terörist Kerkük'te yakalandı.

Irak ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren polislerin, Kerkük'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine düzenlediği baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'u yakaladığı duyuruldu.

Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.

DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Irak resmi makamları aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını duyurmuştu. Uyuyan hücrelere sahip terör örgütü, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

(AA)


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