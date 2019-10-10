Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!
Suriye’de terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde devam ederken, sınır hattında yayın yapan Türk gazetecilere terör örgütü YPG/PKK tarafından keskin nişancılar tarafından ateş açıldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı ikinci gününe girdi.
TSK, Milli Ordu ile beraber gerçekleştirdiği operasyonda şuana kadar pek çok köyü terör örgütünden arındırdı.
Bugün gerçekleşen olayda ise terör örgütü YPG/PKK keskin nişancıları, sınır hattında yayın yapan Türk gazetecilere keskin nişancılar ile saldırdı.
Canlı yayında gerçekleşen olayda Türk gazetecilerden kimse yaralanmazken, yayına hemen ara verildi.