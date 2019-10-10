Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8657
  • 6,4737
  • 281.996
  • 98315.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Suriye’de terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı ikinci gününde devam ederken, sınır hattında yayın yapan Türk gazetecilere terör örgütü YPG/PKK tarafından keskin nişancılar tarafından ateş açıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı ikinci gününe girdi.

TSK, Milli Ordu ile beraber gerçekleştirdiği operasyonda  şuana kadar pek çok köyü terör örgütünden arındırdı.

Bugün gerçekleşen olayda ise terör örgütü YPG/PKK keskin nişancıları, sınır hattında yayın yapan Türk gazetecilere keskin nişancılar ile saldırdı.

Canlı yayında gerçekleşen olayda Türk gazetecilerden kimse yaralanmazken, yayına hemen ara verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!
Survivor yarışmacısının istismar davasında flaş gelişme!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
<p>MSB, yayımladığı mesajda, 'Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğu

Kahraman Komandolar Fırat´ın Doğusuna İlerliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Terör örgütü yandaşları sosyal medyada Barış Pınarı Harekat'ı manipülasyonuna hız verdi

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor