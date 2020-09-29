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29 Eylül 2020 Salı 15:57 | Son Güncelleme:

Terör örgütü YPG/PKK mensupları, Ermeni milislere eğitim veriyor

Terör örgütü YPG/PKK mensupları, Ermeni milislere eğitim veriyor

Son Dakika Haberleri.. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK mensupları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni milislere eğitim veriyor. 300 YPG/PKK'lı terörist otobüslerle bölgeye taşındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK mensupları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni milislere eğitim veriyor. 300 YPG/PKK'lı terörist otobüslerle bölgeye taşındı.

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırılar öncesinde Ermenistan’ın,terör örgütü PKK ile anlaşma yaptığı belirtiliyor. 

Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG'li terörist,otobüslerle Ermenistan ve Karabağ’a taşındı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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