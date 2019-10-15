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  3. Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi

Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi

Terör örgütü yandaşları Almanya'da cami ve iş yerlerine zarar verdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Herne Camisi'ne yerel saatle 19.00 sularında gelen terör örgütü yandaşları, herkesin gözü önünde caminin önünde terör örgütü lehine slogan atarak caminin camlarını kırdı.

Caminin kapılarının kapalı olmasından dolayı içeri giremeyen örgüt yandaşları, daha sonra Türklere ait çevredeki iş yerlerinin camlarını kırdı, binalara zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis, cami ve iş yerlerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlattı.  (AA)

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