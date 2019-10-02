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  3. Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu

Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu

Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu

Suriye'nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Suriye´nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının, Irak hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak´a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK´nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.  (DHA)

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