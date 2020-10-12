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  • Terör örgütü PKK kaybını daha fazla saklayamadı: 30 gün gizledikten sonra itiraf ettiler
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:44 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK kaybını daha fazla saklayamadı: 30 gün gizledikten sonra itiraf ettiler

Terör örgütü PKK kaybını daha fazla saklayamadı: 30 gün gizledikten sonra itiraf ettiler

Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen örgütün sözde komutanlarından Vahdettin Karay'ın ölümünü bir ay sonra kabul etti.

Terör örgütü PKK, kayıplarını tek tek itiraf ediyor. Son olarak örgüt, bir aydır gizlediği "Agit Civyan" kod adlı Vahdettin Karay'ın ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

Sabah'ın haberine göre, terör örgütü PKK'nın sözde Askeri Komuta Konseyi Üyesi ve Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren Vahdettin Karay, 11 Eylül'de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ölümleri bir ay saklayabilen terör örgütü PKK, Egîd Civyan kod adlı Vahdettin Karay ile "Canfeda Goyi" kod adlı Tekin Yıldırım ve "Hebûn Gırêspî" kod adlı Xelîl Kavus adlı teröristlerin ölümünü doğrulamak zorunda kaldı.

Kırmızı kategoride 10 milyon ödülle aranan terörist ve terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın sağ kolu olan Karay, 1995 yılında üniversiteyi terk ederek örgüte katılmış ve 25 yıldır birçok kanlı eylemde yer almıştı.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

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