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  3. Terör örgütü elebaşını Kongre'de ağırladılar

Terör örgütü elebaşını Kongre'de ağırladılar

Terör örgütü elebaşını Kongre'de ağırladılar

Ankara’ya yaptırım öngören karar tasarısına öncülük eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin uzantısı Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı İlham Ahmed’le başkent Washington’da bir araya geldi.

Senatör Chris Van Hollen, Ahmed’le yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu. Ahmed’i “Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi” olarak nitelendiren Van Hollen, “Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı” ifadelerini kullandı.  Chris Van Hollen ile birlikte Türkiye karşıtı tasarının mimarlarından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da toplantıda yer aldı. Graham, “Herkesten çok Türkiye’yi suçluyorum. Türkiye’nin işgali halifeliğin (IŞİD) mağlubiyetini riske attı” değerlendirmesinde bulundu.

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