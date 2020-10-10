Telefonunu sessize aldı yine de gizleyemedi... Trump'ı öksürük krizi tuttu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam telefonla katıldığı bir televizyon programında sık sık öksürmesi ve mikrofonunu sessize alması tartışmalara yol açtı.

DHA'da yer alan habere göre, Trump'ın öksürüğünü gizlemek istediği için mikrofonunu sessize aldığı ifade edildi.

Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek “Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular' diye konuştu.

TRUMP'IN MİTİNGİNE KATILAN 9 KİŞİNİN KORONA TESTİ POZİTİF

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Minnesota eyaletinde bulunan Bemidji şehrindeki mitingine katılan 9 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.