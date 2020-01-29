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  3. Tel Rıfat'ta yuvalanan YPGPKK, Afrin'e saldırdı

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPGPKK, Afrin'e saldırdı

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPGPKK, Afrin'e saldırdı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine saldırı düzenledi, 4 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef aldı.

Saldırıda 4 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler, son olarak Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı bir çok namlulu roketatar) füzesiyle hedef almış ve 10 sivil yaralanmıştı.

(AA)


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