Teknoloji devi Amazon, yüz tanıma teknolojisini ABD polisine 1 yıl yasakladı

Amazon açıklamasında bu kararın, ABD Kongresi'ne bu gelişmiş teknolojinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemesi için zaman vermek için alındığı belirtildi.

Açıklamada şirket olarak, hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin "etik kullanımı kontrol edebilmek" için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savundukları belirtilerek, "Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız" denildi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM de (International Business Machines Corp.), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.

IBM'in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı.

IBM'in CEO'su Arvind Krishna, "IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek" dedi.

DHA