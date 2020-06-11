Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Teknoloji devi Amazon, yüz tanıma teknolojisini ABD polisine 1 yıl yasakladı
11 Haziran 2020 Perşembe 09:53 | Son Güncelleme:

Teknoloji devi Amazon, yüz tanıma teknolojisini ABD polisine 1 yıl yasakladı

Teknoloji devi Amazon, yüz tanıma teknolojisini ABD polisine 1 yıl yasakladı

ABD merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, kendi geliştirdiği yüz tanıma yazılımı "Rekognition" programını polisin kullanmasını bir yıl süreyle yasakladı.

Amazon açıklamasında bu kararın, ABD Kongresi'ne bu gelişmiş teknolojinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemesi için zaman vermek için alındığı belirtildi.

Açıklamada şirket olarak, hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin "etik kullanımı kontrol edebilmek" için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savundukları belirtilerek, "Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız" denildi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM de (International Business Machines Corp.), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.

IBM'in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı.

IBM'in CEO'su Arvind Krishna, "IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek" dedi.

DHA

Çiftçilere müjde!
CHP'li halef selef başkanlara imar rantından soruşturma izni
Emlak Konut - Advertorial
Teknoloji devinden ABD polisine sert hamle! Artık kullanamayacaklar
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar cevapladı

Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar cevapladı

11 Haziran 2020 burç yorumları! Karşınıza çıkan k

11 Haziran 2020 burç yorumları! Karşınıza çıkan kişilere dikkat!

MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Cemal Can'ı gözyaşlarına boğan telefon! Survivor'da neler ya

Cemal Can'ı gözyaşlarına boğan telefon! Survivor'da neler yaşandı?