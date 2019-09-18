Tek işi yatmak... Milyonlar kazanıyor!

ABD Los Angeles’ta yaşayan İngiliz Alex Shannon (35), 10 yılı aşkın süredir moda sektöründe ‘yaratıcı yöneticilik’ yapıyordu.

Ancak hayali bambaşkaydı. Sonunda hayalinin peşinde koşmaya karar verdi. 1.5 yıl önce ‘uykuyu kovala’ anlamına gelen ‘followthenap’ adlı Instagram hesabını açtı.

Ardından da lüks otel odalarındaki yataklarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Zamanla geniş takipçi kitlesine ulaştı. Sonra da oteller kendi tesislerinde kalmaları için Alex Shannon’a para ödemeye başladı.

“Oteller bana 55 bin dolar (313 bin lira) ödüyor” diyen Alex Shannon, Instagram hesabı sayesinde Paris’ten Dubai’ye, Londra’dan NewYork’a dünyanın birçok köşesini gezip lüks içinde kalarak para kazanıyor.