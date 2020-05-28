Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8179
  • 7,5263
  • 377.953
  • 105402
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tek başına gösteri yapan Rus gazeteciye 15 gün hapis cezası verildi
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:37 | Son Güncelleme:

Tek başına gösteri yapan Rus gazeteciye 15 gün hapis cezası verildi

Tek başına gösteri yapan Rus gazeteciye 15 gün hapis cezası verildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da İçişleri Bakanlığı binası önünde tek başına eylem yapan gazeteci 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İnterfaks haber ajansına göre, Tverskoy Mahkemesi’nde, önceki gün yaptığı eylem esnasında gözaltına alınan, muhalif çizgisi ile bilinen Novaya Gazeta’nın muhabiri İlya Azar’ın duruşması görüldü.

Mahkeme, Azar’a toplantı, miting ve gösteri yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 günlük hapis cezası verdi.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Azar’ın tek başına, Polis Ombudsmanı projesinin kurucusu Vladimir Vorontsov’un tutuklanmasını protesto ettiği için gözaltına alındığını belirterek, “Azar, yasa, anayasa ve sağduyu gereği tam olarak bu gösteri hakkında sahip. Ancak Rusya’da bu üç şey yok.” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Moskova’da Polis Ombudsmanı projesinin kurucusu Vladimir Vorontsov, gasp suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gazeteci Azar da İçişleri Bakanlığı binası önünde tek başına elindeki pankartla protesto gösterisi yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.


Bakan Akar tarih verdi: 31 Mayıs'tan itibaren...
Rusya'da psikolojiler alt üst! Ülkeden özel jetleriyle kaçıyorlar
TFF'nin kritik toplantısı sona erdi! Küme düşmeyle ilgili karar verildi
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu
Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı
'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın tarihi açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın tarihi açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

Bu tedbirleri almadan AVM'lere gitmeyin! İşte virüse karşı kişisel önlemler