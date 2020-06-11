Tehlikeli provokasyonun ardından Yunanistan'dan geri adım: En son isteyeceğimiz şey!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Tanos Dokos, video konferans yoluyla düzenlenen 5. Delfi Ekonomik Forumu’nun, Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) ile ortaklaşa düzenlenen 'Doğu Akdeniz’deki Yeni Düzen' panelinde konuştu.

Sputniknews.com'un yer verdiği habere göre, Dokos, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaz sıcak olayın yaşanması, Türkiye gibi Yunanistan’ın da en son istediği şey olur."

Doğu Akdeniz’in sıcak nokta olarak kalmaya devam ettiğini söyleyen Yunan politikacı, bölge için 'sıfır nokta' nitelendirmesinde bulundu.

Bölgede birçok aktörün bulunduğunu ama hiçbirinin durumu kontrol etmediğini dile getiren Dokos, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği sıradan bir gözlemci. ABD’nin çok sayıda iç sorunu var. Libya’da durum kontrolden çıktı. Suriye sorun olarak kalıyor. Tek olumlu şey, neyse ki, mülteci akışlarının önemli ölçüde azalması."

Dokos, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile işbirliğini canlandırmak için yeni yöntemler bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Yunan fırkateyni Akdeniz'de Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalışmış ve Yunan helikopteri askeri müdahale için konuşlandırılmıştı. Bunun üzerine Türk Donanmasına ait fırkateynler bölgeye ulaşarak Yunan fırkateyninin bölgeden uzaklaşmasını sağlamıştı.