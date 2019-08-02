Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5686
  • 6,1863
  • 257.604
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tehlikeli erime! 197 milyar ton...

Tehlikeli erime! 197 milyar ton...

Tehlikeli erime! 197 milyar ton...

Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.

CNN'de yer alan habere göre, Danimarka kutup araştırma enstitülerinden yapılan açıklamada, Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buzun (yaklaşık 4,4 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz kadar) eridiği, temmuz ayında toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzundaki buz) eridiği bildirildi. Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland'daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti. Mottram, Grönland'daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları gururlandırdı
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
Okyanus Elçisi Belçim
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
<p>Hava akımlarından yararlanarak uçan, uçağa benzer motorsuz hava taşıtının adı nedir? İki takım ar

Bir Türüne ´Gerbera´ İsmi Verilen Şey Nedir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kadıköy'ün arkeolojisi ve tarihi yeniden gün ışığına çıktı

Çorum’un saklı cenneti: Gölbel