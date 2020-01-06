Tehditlerin dozajı artıyor! Tansiyon yükseldi... Trump'tan flaş İran açıklaması

Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını kaydetti.

NATO'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

NATO, ABD’nin İranlı General Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da oluşan kritik durumu görüşmek için Brüksel’de acil bir toplantı gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerine danışılmasının ardından toplantının organize edildiğini duyurdu. NATO üyelerinin düzenli aralıklarla toplanmasına rağmen, yarın yapılacak olan toplantı Irak’ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almasının ardından doğan risk nedeniyle düzenlenecek.

İRAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ABD'NİN VARLIĞININ SONA ERME SÜRECİ BAŞLADI

İran devlet televizyonuna konuşan Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BU SÖZLER KAYDEDİLMELİDİR'

ABD'nin saldırıyla büyük bir stratejik hata yaptığını ifade eden Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Bu sözler kaydedilmelidir çünkü ileride bunun gerçekleştiğini görecekler. İntikamımız geniş bir coğrafyada, zaman içinde ve belirleyici etkilerle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise "ABD'nin Batı Asya'daki zararlı varlığının sona erme süreci başladı." ifadelerini kullandı

- ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmanmıştı.

Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını belirtmişti.

İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.

Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.