Tehdit gibi uygulamalar! Çin'e Batı'dan Hong Kong baskısı

Uzun vadede bazı Hong Konglulara vatandaşlık almayı kolaylaştıracak düzenleme getirmeyi planlıyor. Ancak plan, Çin’in Hong Kong’a yönelik Ulusal Güvenlik Yasası’nı uygulamada ısrarcı olması halinde masaya yatırılacak. ABD de, Çin’in Hong Kong’un özel statüsünü kaldırma girişimiyle ilgili attığı son adıma tepki olarak, kendi topraklarında eğitim gören ve Çin’deki askeri okullarla bağlantısı olan öğrenci ve araştırmacıların sınır dışı edilmesini planlıyor. Söz konusu planın yürürlüğe girmesi durumunda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı üniversiteler için ABD’de eğitim gören yaklaşık 3 bine yakın Çinli öğrenci ve araştırmacı sınır dışı edilebilecek.