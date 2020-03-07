TBMM'den ‘Yunan mezalimi' raporu: Yunan polisi gaz değil ‘zehir' atıyor

OSMAN NURİ CERİT

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaptıkları incelemeleri rapor haline getirmeye hazırlanıyor. İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu “ İnsan hakları konusunda başımıza havari kesilen AB’nin insan hakları konusunda neler yaptığını anlatmamız gerekiyor” dedi. Yapılan incelemelerle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu “Yunan güvenlik güçlerinin silah kullandığına tanıklık ettik. Sınırı geçenlerin dövülüp üstlerinin soyulup paraları alınıp geri gönderildiklerini gördük” dedi. Çavuşoğlu ayrıca “Biz sınır kapısına gittiğimizde çok sayıda mülteci birikmişti. Silah sesleri duyduk. Gerçek mermiyle atış yapıldı. Yunanistan tarafından kullanılan gaz bombalarının da son kullanım tarihi 1978. Bir gaz bombasında son kullanım tarihi neden yazar? Çünkü gazın niteliği daha sonra zehirli bir hal alır” ifadesini kullandı.



142 BİN GÖÇMEN GEÇTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 12.10 itibarıyla Edirne’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.

YUNAN ZULMÜNÜN FOTOĞRAFI

ÇIPLAK BEKLEDİLER

Edirne’den Avrupa’ya gitmek için sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunan güvenlik güçleri, 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye geri gönderdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ MERİÇ NEHRİ’NDE



Edirne’de Özel Harekat polisleri, Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri’ne geldi.

Tam donanımlı bin polis, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara uyguladığı şiddete karşı tedbirlerin artırılması ve güvenlik amacıyla zodyak botlarla devriye gezecek.

‘DAHA ÇOK YARDIM DAHA ÇOK ZULÜM’



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda görüştü. Kıran, Yunan güçlerinin uyguladığı şiddetin uluslararası hukuk ve yükümlülüklerle bağdaşmadığını vurguladı. Kıran, AB’nin sadece 142 bin göçmen için Yunanistan’a 2 milyar eurodan fazla yardımda bulunduğunu, son gelişmeler üzerine 700 milyon euroluk ek yardımın hayata geçirdiğini, ancak ülkemize söz verilen 6 milyar euronun yarısını bile vermediğini ifade etti.

TÜM İNSANİ SÖZLEŞMELERE AYKIRI



İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğü, Yunanistan’ın sığınmacılara karşı silah, gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanması gibi uygulamalarının hangi uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğunu tek tek sıraladı:

• Silah, gaz bombası, göz yaşartıcı gaz kullanılması: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 3 ve 5. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1,2,3 ve 5. maddelerine aykırıdır.

• Mültecilerin yasadışı giriş ten tutuklanması: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 3 ve 9. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddelerine aykırıdır.

• Adalara ulaşımı engellemek için botlara can kaybına yol açan müdahale: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 3 ve 5. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1,2,3 ve 14. maddelerine aykırıdır.

• Zor kullanma, şiddet uygulama, kadınlara ve çocuklara kötü muamele: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 2,3,5,7,25. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1,2,3,5 ve 14. maddelerine aykırıdır.

• Sığınma taleplerinin belli bir süre durdurulması: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 2,7,14 ve 30. maddeleri ile 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne aykırıdır.

• Sınır kapılarının mültecilere kapatılması: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 2,6,7 ve 30. maddeleri; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 ve 14. maddeleri ile 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne aykırıdır.

• Bottaki çocuk ve yetişkin mültecilerin vurularak öldürülmesi ve çiftçilerin silahlandırılması: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 3,5 ve 30. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1,2 ve 5. maddelerine aykırıdır.

• Mültecilerin kıyafet ve paralarının alınması, değerli eşyalarına el konularak aşağılanması: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 5 ve 30. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1,3 ve 13. maddelerine aykırıdır.

• Mültecilere uyruğa göre ayrımcı muamele: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 2. maddesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi ve Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesine ayklırıdır.

• Sınırda sadece polis ve askerle müdahale, uluslararası koruma başvurularının alınması için sivil alan oluşturulmaması: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1,2,3 ve 5. maddeleri ile maddesi ve Cenevre Sözleşmesi’ne aykırıdır.

BAŞKENTLERDE BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ



Yunanistan’ın başkentindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, AB’nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak parlamentonun önüne kadar yürüdü. Berlin’de ise “Seebrücke Berlin” inisiyatifinin çağrısıyla “sınırları aç, hayat kurtar” sloganıyla AB’nin kapılarının” açılması istendi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de de çeşitli sivil toplum kuruluşuna (STK) üye yüzlerce kişi yürüdü.

BOTLARI DELİNEN GÖÇMENLER KURTARILDI



Sahil Güvenlik ekipleri, Eşek Adası açıklarında bir lastik bottaki sığınmacılardan gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bottaki 48 sığınmacıyı kurtaran ekipler, Karaada açıklarında 27 sığınmacılı bir lastik bot daha tespit etti. Karaya çıkarılan Suriye, Afgan ve Afrika ülkeleri kökenli 75 sığınmacıdan biri, “Yunan yetkililer botumuzu delmek istedi. 2-3 saat denizin ortasındaydık. Sonra Türkler geldi, bizi kurtardı” dedi.