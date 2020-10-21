TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan Meclisi'nde: Büyük ağabeyler çok pişman olacak

Ermenistan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ’a saldırıları sürerken Azerbaycan’a destek ziyaretinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’nde milletvekillerine seslendi. Türkiye’nin zafere kadar Azerbaycan’ın yanında yer alacağını belirten Şentop, “Ermenistan sivil ve masumları öldürmeyi devlet politikası haline getirdi. Bu çok açık savaş suçu. Dünyaya sormak lazım, bunu lanetlemeyecekseniz, neyi lanetleyeceksiniz? Bu tehlikeli oyunu Ermenistan’a kol kanat gerenler durdurmalıdır. Bu haydut devleti destekleyenler ateşten nasibini alacak, pişman olacaktır. 30 yıldır çözüm bulamayan, ABD, Rusya ve Fransa’nın oluşturduğu AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir” dedi.

SÜNGÜLERİ GÖRÜNCE



Şentop ayrıca “Sükunet dönemlerinde uzanan elleri havada bırakıp sadece süngülerin ucunun göğe kalktığını görünce, masalarda oturacak sandalye arayanlar ve onların dillerinden sadır olan kaypak ifadeler, Azerbaycan Türkü’nün hürriyet ve istiklal iradesine ipotek koyamaz, Azerbaycan üzerinde kimse ameliyat yapamaz. Kafkasya’daki çözümsüzlük, Ermenistan’ın işgalleri sürdükçe devam edecektir” dedi.

2 TANK DAHA İMHA EDİLDİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerindeki direnişte Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracın imha edildiğini açıkladı.

ŞEHİTLER İÇİN KARANFİL BIRAKTI



Şentop, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence kentine fırlattığı füze sonucu 13 şehit veren ve 50’den fazla kişinin yaralandığı bölgedeki enkaz yerini ziyaret etti. Gence sakinleriyle bir süre sohbet eden Şentop, daha sonra sivilleri anmak için füzenin düştüğü yere karanfil bıraktı.

RUS GAZETECİ CEPHEDEN BİLDİRDİ



ERMENİ CESETLERİ ORTALIKTA DURUYOR



Ermenistan saflarından yıkım haberleri gelmeye devam ederken; New York Times gazetesinin Rus muhabiri Anton Troyanovsky Ermenistan cephelerinde ölen askerlerin cesetlerinin haftalarca bekletildiğini yazdı. Troyanovsky, cephedeki durumu “Cephe hattında dayanılmaz koku var” sözleriyle anlattı. Haberde ayrıca “Siperlerde korku var. Ermeniler, tepelerinde dolaşan ve istedikleri gibi öldüren Azerbaycan İnsansız Hava Araçları’na karşı savunmasız” denildi.

ÜNLÜ AKTÖRÜN BAĞIŞI ÇILDIRTTI



Azerbaycan basınında dünyaca ünlü aktör Robert de Niro’nun, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Yardım Fonu’na 1 milyon dolar bağış yaptığı iddia edildi. Bu iddialar sonrasında bazı Ermeniler ve cemaatler, ünlü isim hakkında boykot kampanyası başlattı. Azerbaycan Türkleri ise, ‘Cesur Yürek’ demeye başladıkları ünlü aktör için teşekkür mesajları paylaşmaya başladı. Bu haberler hakkında ise ünlü isim tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

28 YIL SONRA İLK EZAN



Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’daki bir köyde, 28 yıl sonra ilk kez minarelerden ezan sesi yükseldi. Azerbaycan askerleri, tarihi anı ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı. Köyün adı, güvenlik önlemleri gerekçesiyle açıklanmadı.