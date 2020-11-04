Tayyip'ler böyledir Herr Kurz

Avusturya’nın başkenti Viyana’da önceki akşam 6 farklı noktada meydana gelen ve 1’i polis 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı terör saldırısında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli Türk gençleri kendilerini tehlikeye atarak yaralıları kurtardı. Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı ancak canları pahasına yaralıları kurtardı. Gültekin saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, yaralı bir bayanı güvenli bir bara, ağır yaralı bir polis memurunu da ambulansa taşıdı.

TERÖRÜ KINIYORUZ



Özen, daha sonra yaptığı açıklamada “Yaralı bir kadını alıp bir mekanın içine bıraktım. Arkamı döndüğümde terörist pompalı tüfeğiyle üstüme siper aldı. Arkadaşım baldırından vuruldu” dedi. Gültekin ise “Saklana saklana yaralı polise de ulaştık ve onu da ambulansa taşıdık” dedi. Özen daha sonra Twitter hesabında “Terörün her türlüsünden nefret ediyoruz. Avusturya’nın yanındayız” diye yazdı.

Saldırganın birkaç sokak boyunca gidip geldiği ve vurduktan sonra yerde can çekişen kurbanların bazılarını vurmaya devam ettiği görüntülere yansımıştı.

Sinagog yakınlarında saldırı gecesi sıkı kontroller yapan polis etraftaki herkesi aramadan geçirmişti.

DEAŞ’A KATILACAKTI



Yerel basında, öldürülen saldırganın Viyana doğumlu Kurtin S. adlı 20 yaşında bir Makedon olduğu belirtildi. İstihbarat bilgilerine göre daha önce DEAŞ’la bağlantısı olduğu belirlenen Kurtin S.’nin Suriye’ye gitmek isterken yakalandığı ve Nisan 2019’da 22 ay hapis cezasına çarptırıldığı, yaşının küçük olması sebebiyle sadece 7 ay yattığı ortaya çıktı. Alman Bild gazetesi saldırganın, saldırıdan önce Instagram üzerinden poz vererek paylaşımlarda bulunduğunu aktardı.

KURZ'A DERS VERDİLER



Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, saldırıya ilişkin açıklamasında, “Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor” dedi. İki Türk gencinin kahramanlığına değinmeyen Kurz, geçen yaz Viyana’da terör örgütü PKK bayrakları taşıyan eylemcilere izin verilmesine tepki gösteren Türkleri suçlamış, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı Avrupa’daki Türkleri kendi amaçları için araçsallaştırmaya çalışmasını kınıyorum” demişti.

SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ve Mikail Özen ile telefonda görüntülü konuştu. Gençlere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Sizinle gurur duyuyoruz. Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan’dan ötürü sevdik” diyen Erdoğan, Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirtti. Gültekin de Erdoğan’a “İsminizi büyük bir şerefle taşıyorum. Eksik olmayın” dedi. Özen ise “Ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek çok büyük mutluluk” diye konuştu.

KAHRAMANLARI KUTLADI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslüman’ın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!” ifadesine yer verdi. Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile de görüşen Çavuşoğlu “Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Avusturya halkının yanındayız ve bu saldırıyı lanetliyoruz” dedi.

3 GÜNLÜK YAS



Avusturya hükümeti, ülkede üç günlük yas ilan etti. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, kurbanların öldüğü yerlere çelenk bırakıldı.

İNGİLTERE’DE TERÖR ALARMI



Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısı sonrası İngiltere’de alarm verildi. İngiliz istihbarat kurumu MI5’in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC, terör tehlikesinin ‘önemli’den ‘ciddi’ seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

ONLARI HATIRLAYIN



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları (Tayyip Gültekin ve Mikail Özen) hatırlayın.”