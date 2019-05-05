Tayland'da taç giyme töreni 70 yılın ardından ilk kez yapılıyor

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Tayland’ın yeni kralı Maha Vajiralongkorn, taç giyme törenini Budist tapınaklarını ziyaret edip halkı selamlamasıyla başladı. Anayasal monarşinin olduğu Tayland’ın başkenti Bangkok sokaklarına yayılan taç giyme törenine katılan halk “Çok yaşa Kral!” sloganları attı.

Altın yaldızlı tahtırevanın üzerine oturan Kral Maha Vajiralongkorn, 16 adam tarafından taşındı. Babasının 69 yıl önceki taç giyme töreninde taktığı siyah şapkayı takan yeni Kral Maha, üzerine ise altın işlemeli cübbe giydi.

Taç giyme törenini izlemek için sokakları dolduran Tayland halkından biri olan 77 yaşındaki Samran Moryaidee, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Bundan bir önceki taç giyme töreni gerçekleştirildiğinde çok küçüktüm. Bu sefer, insanın hayatında belki bir kez görebileceği bir olay olan taç giyme törenini kaçırmak istemedim.” diye konuştu.

Yaklaşık 200 bin kişinin katılım göstermesi beklenen taç giyme töreni için 1 milyar baht (31,4 milyon dolar) harcandı.

Taç giyme töreninin güzergâhında güzel bir yer kapabilmek için sekiz saat önceden sokağa inen 34 yaşındaki Donnapha Kadbupha, “Bütün dünyaya, kralımıza ne kadar hayran olduğumuzu göstermek için sokaklarda olmamız gerekiyormuş gibi hissettim. O yüzden buradayım.” sözlerini kullandı.

Törenin düzenleneceği alana giden otobüs ve trenlerin bedava olduğu başkent Bangkok’a gelmek isteyen diğer kentlerdeki insanlar için ücretsiz otobüsler kaldırıldığı bildirildi.

KRAL MAHA VAJIRALONGKORN

Önceki Kral Bhumibol Adulyadej’in 70 yıllık tahtının ardından Ekim 2016’da ölmesiyle birlikte tahta geçen 66 yaşındaki yeni kral Maha Vajiralongkorn için düzenlenmekte olan taç giyme töreni cumartesiden pazartesiye dek üç gün sürecek.

Cumartesi günü altın tahta oturan Kral Maha, arınma ritüelinin ardından 7,3 kilogramlık altından yapılma Büyük Zafer Tacı’nı taktı; pazar sabahı ise kraliyet ailesi üyelerinin yeni rütbe ve titrlerini açıkladı.

Kral Maha, edindiği birçok unvanın yanı sıra “Rama X” unvanını da elde etmiş oldu. Rama X, 1782 yılında kurulan Chakri Hanedanı’nın 10. Kralı anlamına geliyor.

TAÇ GİYME TÖRENİ

Altın yaldızlı tahtırevanın üzerine oturan kralın 16 adam tarafından taşındığı taç giyme töreninde dakikada 75 adım atılıyor, her 500 metrede bir duran kortejde tahtırevanı taşıyan adamlar değişiyor.

Kral Bhumibol’un ölümünün ardından aylarca siyaha bürünen sokaklar, Kral Maha’nın taç giyme töreni için monarşiyi temsilen sarı renge büründü.

Törende bin 300’den fazla personel görev alıyor.

Kraliyet, mutlak monarşinin 1932 yılında terk edildiği Tayland’da hâlen “ülkenin ve Budist inancın koruyucusu ve kutsal sembolü” olma özelliğini sürdürüyor.