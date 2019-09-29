Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

Tayland’ın başkenti Bangkok’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonet şerit değiştirmeye çalışırken hızını alamayıp devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 9’u üniversite öğrencisi 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Tayland'ın kuzeydoğusunda tatilden dönen insanları taşıyan bir otobüs yoldan çıkıp ağaca çarpmış, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA