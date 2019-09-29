Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

Tayland’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonet şerit değiştirmeye çalışırken hızını alamayıp devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 9’u üniversite öğrencisi 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Tayland'ın kuzeydoğusunda tatilden dönen insanları taşıyan bir otobüs yoldan çıkıp ağaca çarpmış, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kubilay Aka'ya ihanet iddiaları soruldu
4 çocuk daha istiyor
Beren Saat'ten DJ Maga itirafı!
'Sizden öğrenecek değiliz'
Böyle görüntülendi
<p>Japonya´nın başkenti Tokyo´da gerçekleştirilen Kitaku Havai Fişek Festivali izleyenlere görsel şö

45 Dakikada 8 Bin Havai Fişek... Büyüleyen Gösteri!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları