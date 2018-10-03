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Tayland'da dang humması 80 can aldı

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Tayland'da dang hummasından ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

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Yerel basının Epidemiyoloji Kurumu verilerine dayandırdığı habere göre, ocak ayından bu yana 27 bölgede yaklaşık 60 bin dang humması vakası görüldü.

Şimdiye kadar dang humması teşhisi konulan 80 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

(AA)

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